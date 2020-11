Livro com protagonista autista debate empatia e inclusão

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A amizade de um menino autista, Felipe, com sua vizinha, Ana, conduz a leitura de ‘Uma Surpresa para Felipe’, picture book que trata de empatia e inclusão para incentivar crianças a compreenderem as diferenças.

Sucesso na Holanda e na Bélgica, com passagens por Itália e China, o livro da escritora belga An Swerts, com ilustrações do holandês Aron Dijkstra, chega ao Brasil pela editora Salamandra, com tradução de Camila Werner.

A história apresenta Felipe com características comuns de pessoas autistas, como a necessidade de uma rotina planejada, desconforto em ambientes barulhentos ou com muita gente, preferência por determinadas comidas e dificuldade em lidar com surpresas ou mudanças. Ana, por sua vez, é uma menina vibrante, agitada, com muita energia, que aprende com o amigo a entender essa diversidade.

É nesse contraponto que a autora constrói um mundo seguro para todos, com doçura e gentileza. E com a sabedoria representada no personagem ‘Vovô Léo’, avô do protagonista.

Ficha técnica

‘Uma surpresa para Felipe’

Autora: An Swerts

Edição: 1 ª Edição

Formato: Impresso

Tradução: Camila Werner

Ilustração: Aron Dijkstra

Faixa etária: A partir de 7 anos

Trabalho interdisciplinar: Português

Indicação: 2º Ano (EF1), 3º Ano (EF1)

Área: Ficção

Assunto: amizade, autismo, compreensão, diferença, mediação

Tema transversal: Vida familiar e social

Dimensões do produto: 22,5 x 23,5

Número de páginas: 40

ISBN: 9788516123536

Preço sugerido: R$ 49,00

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

