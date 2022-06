Livro de escritor autista expõe mais de 100 casos de abusos contra pessoas com deficiência

Mais de 100 casos de preconceito, abuso e violência contra pessoas com deficiência estão expostos no livro ‘Bullying: Capacitismo e Discriminação’ (Junho/2022, ABarros Editora), organizado pelo escritor Cícero Antônio da Silva Neto, ou apenas Neto Silva, que é autista e mora em Garanhuns, no agreste de Pernambuco.

A proposta é dar voz às pessoas com deficiência e suas famílias em relatos sobre o direito de ir e vir, acesso à educação, saúde e outros temas. “É um convite à reflexão e um alerta para que todos repensem seu posicionamento em relação às pessoas com deficiência e, por esse caminho, colaborem para a construção de uma sociedade onde imperem o respeito, a empatia e a verdadeira inclusão”, diz a sinopse da obra.

Neto Silva, de 25 anos, lançou no ano passado seu segundo livro, no qual conta a própria história, aborda temas como preconceito e discriminação, e também abre espaço para depoimentos de pessoas autistas e seus familiares. ‘Família Autista’, publicado pela editora Brilliant Mind, pode ser adquirido diretamente pelo Whatsapp (+55 87 99929-1517) ou no Instagram @NetoSilva1504.

O autor cursou o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e o ensino médio na rede pública. Com dificuldades para ler e escrever, ele conseguiu colocar as palavras no papel por meio de um aplicativo que transfere áudio para texto. Nesse processo, foi apoiado pelo neurocientista Alas Alvarenga, que também é autista.

Em seu primeiro livro, ‘Autista: Anjo Azul’, Cícero Antônio da Silva Neto teve ajuda da professora Socorro Feitosa, do EJA. A publicação foi impressa por uma gráfica local e lançada oficialmente em 21 de junho de 2019, com evento no Parque Euclides Dourado, na área da Biblioteca Pública Municipal Luiz Brasil, em Garanhuns.