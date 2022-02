LIVRO: ‘Fissurada pela Vida’

‘Fissurada pela Vida’, da jornalista e escritora Camila Rocha, lançado em dezembro de 2021 pela editora Metamorfose com a editora Cinco Gatas, conta a história da personagem Carol, uma jovem que tem a fissura labiopalatina ou fissura labial.

Essa condição ocorre quando elementos e estruturas do corpo não se fundem durante o desenvolvimento do feto na barriga da mãe. E isso afeta a construção do lábio ou o céu da boca (que é o palato), ou dos dois juntos.

A autora, Camila Rocha, tem fissura labial. A base do livro é um diário da escritora, com a descrição das situações que ela enfrentou ao longo da vida, como cinco procedimentos cirúrgicos, o primeiro aos cinco meses de vida. Depois, com 12, 19, 21 e 30 anos.

Ela é embaixadora da Smile Train, uma instituição filantrópica internacional dedicada às pessoas com fissura labiopalatina.