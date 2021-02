Livro homenageia médica e apoia projeto que já atendeu 15 mil crianças cardíacas

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A história da médica cardiologista Rosa Celia Pimentel Barbosa, fundadora e diretora da Pro Criança Cardíaca, organização médica sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, está no livro Rosa Celia e o coração da criança, escrito pela jornalista Beth Ritto e publicado pela ID Cultural em português e inglês.

Toda a renda da obra é voltada à Pro Criança Cardíaca. Para adquirir um exemplar, basta fazer uma doação de R$ 100 (clique aqui para pedir o livro).

A publicação marca os 25 anos da instituição, que já atendeu 15 mil crianças cardíacas carentes. São mais de 32 mil atendimentos ambulatoriais e 1.500 procedimentos, como cirurgias cardíacas e cateterismos, tudo feito gratuitamente.

Os recursos ajudam a custear o atendimento de médicos e dentistas voluntários, além do envio de medicamentos e cestas básicas que colaboram na nutrição adequada das crianças.

“Chegamos até aqui por causa da generosidade do ser humano. Servir é um privilégio, cuidar do ser humano é um privilégio”, afirma a homenageada.

Rosa Celia também é uma das responsáveis pela construção do Hospital Pediátrico Pro Criança Jutta Batista, parceiro da instituição.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

