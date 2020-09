Livro homenageia o primeiro jogador de futebol em cadeira de rodas da América Latina

View this post on Instagram

A Casa Hunter e o Edu, da Turma da Mônica, convidam você a celebrar o Dia Mundial de Duchenne, 07/09, com um lançamento mais que especial: "O Gol de Rodas". O livro, de autoria da fisioterapeuta Fernanda Batista e da educadora Patrícia Vigário, conta a história de Ramon Freitas, o menino que conquistou a América jogando futebol em sua cadeira de rodas. As ilustrações são de Débora Lima. Além das autoras, partipam da roda de conversa: a professora Rosana Castor, técnica do time "Novo Ser", a mãe do personagem principal, Liliana de Freitas, e Bernardo Borges, jornalista e companheiro de Ramon em suas aventuras no Power. Dia 07/09, às 19h. Não perca! @institutomauriciodesousa