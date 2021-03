Livro infantil com música e acessibilidade mostra a importância da inclusão na escola

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Jota é um menino que adora acompanhar as histórias contadas por seu primo Chico sobre a escola. Em seu primeiro dia de aula, ele descobre que é diferente do colegas.

A importância dessa descoberta e de que maneira a inclusão é fundamental para o desenvolvimento de todas as crianças são as bases do livro ‘Jota e Chico, um projeto de Carolina Videira, fundadora da Turma do Jiló, com o produtor musical Rafael Maluf, texto de Patrícia Auerbach e ilustrações de Roberta Asse.

Lançada oficialmente pela editora Mourthé nesta segunda-feira, 15 de março, Dia da Escola, a publicação tem versão em realidade aumentada, com músicas exclusivas, narração, tradução em Libras, tudo por meio de um aplicativo (Android e iOS).

“Incluir as crianças com deficiência no universo da literatura é maravilhoso. Com as ferramentas que possuímos hoje, somadas a um olhar voltado para as possibilidades, e não para as limitações, podemos criar experiências educativas para todos”, diz Carolina Videira.

“Queremos inspirar o mercado editorial a ser mais inclusivo na forma e no conteúdo, trazendo um olhar de leveza com histórias alegres sem penalizar as crianças por suas deficiências em papéis tristes”, afirma Carolina.

“A ideia foi compor músicas bem-feitas e de fácil fixação para passar o conceito de inclusão, tanto para o nosso público, as crianças, como para os pais que os acompanham durante a leitura”, explica Rafael Maluf.

“São canções sobre inclusão e as dificuldades de crianças com deficiências. Com as músicas nasceu também o desejo de contar as histórias num livro com recursos para que todas as crianças tivessem a oportunidade de se divertir e aprender”, completa Carolina.

O livro está à venda na página da editora Mourthé (clique aqui).

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

