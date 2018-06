Livro infantil forma imagem positiva da hiperatividade

João gosta de correr, não fica quieto e consegue se distrair com qualquer coisa, mas enfrenta problemas com professores e com os amigos durante as brincadeiras, características habituais de crianças com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.

A história desse menino e sua relação com o TDAH formam o tema do livro ‘João Agitadão’, da escritora e psicóloga Lia de Paula Moraes, lançado pela editora Caravansarai.

“A ideia principal é que a criança hiperativa, ao conhecer o personagem, se identifique com ele. E isso contribua para formar uma autoimagem positiva”, diz a autora.

Lia compôs o livro a partir de suas experiências pessoais – seu filho mais velho, hoje publicitário, tem o transtorno – e na carreira, quando atendia crianças com hiperatividade num posto de saúde da rede pública.

A psicóloga lia textos próprios para as crianças e depois pedia a elas que fizessem um desenho sobre a história, para incentivar a autoavaliação. O valor terapêutico do texto deu origem ao livro.

“A ilustração do publicitário Ney Megale tornou atraente também para as crianças sem sinal de hiperatividade, que vão entender e aceitar mais os colegas desatentos e agitados”, afirma a autora.

FICHA TÉCNICA

Título: João Agitadão

Autor: Lia de Paula Moraes

Ilustrações: Ney Megale

Tamanho: 27,50cm x 20.50cm

Páginas: 26

ISBN 978-85-89862-32-5

Preço: R$28,00

Editora: Caravansarai

Venda: Livraria Cultura e Saraiva