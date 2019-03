Livro ‘Mentes Únicas’ mergulha no autismo Escrito por Luciana Brites e Clay Brites, obra ajuda a identificar as particularidades do Transtorno do Espectro Autista, além de ensinar pais e profissionais de saúde e educação a estimular uma pessoa com autismo. Publicação da Gente Editora tem versões impressa e digital.