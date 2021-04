Livro ‘Na Minha Pele’ conta histórias de pessoas com dermatite atópica

Está liberado para download gratuito o livro-reportagem ‘Na Minha Pele – Histórias de Quem Vive com Dermatite Atópica’, escrito pelo jornalista Chico Felitti, com coautoria de Mirella Santos e Beatriz Trevisan.

Chico Felitti é autor de ‘Ricardo e Vânia: o maquiador, a garota de programa, o silicone e uma história de amor’, lançado pela editora Todavia e finalista do Prêmio Jabuti em 2020. Também escreveu ‘A Casa – A história da Seita de João de Deus’ e criou os podcasts ‘Além do Meme’ e ‘Elke: Mulher Maravilha’.

Para escrever ‘Na Minha Pele’, Felitti entrevistou dezenas de pessoas. O livro reúne relatos sobre a busca por um diagnóstico e a luta para controlar a doença, além do combate ao preconceito.

O projeto tem apoio da Sanofi Genzyme e uma página especial (clique aqui). Podcasts e vídeos de pacientes e médicos complementam a iniciativa. A meta é ampliar o conhecimento sobre a doença e suas consequências, além de divulgar informações científicas para fortalecer a confiança nos tratamentos.

Dermatite atópica é uma doença crônica, não contagiosa, que gera inflamação nas camadas mais profundas da pele, provoca lesões e coceira intensa. A condição prejudica a qualidade de vida, gera discriminação no local de trabalho, em escolas, faculdades e até no transporte público, segundo pesquisa do Instituto Ipsos, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) e da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Adolescentes com dermatite atópica podem ter problemas de autoconfiança, depressão e buscarem o isolamento, principalmente durante as crises, para evitar bullying.

Há também reflexo na vida profissional, com ausências por 21 dias, em média, durante o ano, de acordo com estudo do Instituto Ipsos.



Documento Clique aqui para fazer o download gratuito do livro-reportagem ‘Na Minha Pele – Histórias de Quem Vive com Dermatite Atópica’, de Chico Felitti PDF

