Livro sobre audiodescrição tem distribuição gratuita

Documento

———-

O livro Documento ‘Audiodescrição: práticas e reflexões’ está disponível para download gratuito. Para baixar, clique aqui. Publicado pela editora Cartarse PDF , tem 165 páginas. Trata-se de uma coletânea de nove artigos, escritos por 13 autores, que destacam a importância desse recurso de acessibilidade, que traduz para a forma verbal o que não é enxergado.

“O objetivo dessa obra é mostrar o que está sendo produzido em termos de AD no país. É destinado a pesquisadores e audiodescritores”, explica Daiana Stockey Carpes, organizadora do livro.

Também participam do trabalho Felipe Leão Mianes, Juarez Nunes de Oliveira Júnior, Pedro Henrique Lima Praxedes Filho, Melina Cardoso de Paula Braghirolli, Letícia Schwartz, Patrícia Gomes de Almeida, Mônica Magnani Monte, Lísia Regina Ferreira Michels, Mara Cristina Fortuna da Silva, Demétrio de Azeredo Soster, Janine da Mota Rosa e Marco Antonio Bonito.

A audiodescrição tem sido usada, cada vez mais, em setores como educação, cultura, entretenimento, lazer, comunicação e informação, promovendo a inclusão de pessoas cegas ou com deficiência visual.

Um exemplo é a peça de teatro ‘Tribos’, produzida e estrelada por Antônio Fagundes, que tem o recurso – além de legendas e Libras (Língua Brasileira de Sinais) – incluído já no planejamento do espetáculo, confirmando a força do público formado por pessoas com deficiência, que precisa ter acesso real a todos os setores.

———-