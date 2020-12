Livro sobre pessoas com doenças raras apoia associação e combate o capacitismo

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O filósofo Mario Sergio Cortella, o cartunista Mauricio de Sousa, o jornalista Márcio Canuto, a cantora Fernanda Takai, a campeã de ginástica artística Daiane dos Santos e o compositor Carlinhos Brown passaram um dia com dez famílias de pessoas com doenças raras. E essas experiências estão narradas no livro ‘Amor Raro’, lançamento da editora Construtores de Memórias, com patrocínio da Sarepta Farmacêutica.

Toda a renda arrecadada com a venda da publicação é revertida à Aliança Distrofia Brasil (ADB). Para comprar, clique aqui.

O livro é ilustrado pela Mauricio de Sousa Produções e tem fotografias de Lailson dos Santos. O projeto chama atenção para a Distrofia Muscular de Duchenne, além de reforçar a luta contra o capacitismo.

Acompanhe o evento de lançamento nesta quinta-feira, 17, no canal Cada Passo Importa, no YouTube.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

