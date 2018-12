Livros acessíveis ganham espaço nas empresas

Lembrando desse dia, em Setembro do ano passado. Nossa parceria com a Fundação Dorina sempre nos inspirou a tornar as bibliotecas corporativas mais inclusivas. Vamos aprendendo todo dia para fazer com que a leitura seja de fato cada vez mais #paratodos. Obrigado 💙😎.#PraCegoVer vídeo de quando recebemos a coleção de livros acessíveis 'Regionais', que aborda literatura, culinária, música e folclores de cada região do Brasil. O video exibe alguns dos livros e audiolivros espalhados sobre uma cama, em especial o volume da lenda do Boto Cor de Rosa. Ilustrado e colorido, em braile, fonte ampliada e audiolivro. Um encanto!.#kisoul #FundaçãoDorinaNowillParaCegos #bibliotecascorporativas #leiturainclusiva #inclusãonasempresas #maisleituramaisinclusão

