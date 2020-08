Livros ensinam a identificar sinais de doenças raras em crianças

View this post on Instagram

Coleção de livros 'Histórias para se viver' ensina a identificar sinais de doenças raras em crianças ???????? Série produzida pela Biogen faz parte da campanha 'O raro também pode acontecer', promove o empoderamento das famílias para acompanhar a evolução dos pequenos, fortalece a importância do relacionamento com os profissionais da saúde e a função da leitura ???? São quatro livrinhos ilustrados, em formato 'flipbook', que simulam marcos motores importantes na primeira infância, como manter a cabeça elevada e erguer o tronco quando estiver de bruços, rolar para a posição de bruços quando estiver de barriga para cima, sentar sem apoio e também ficar de pé apoiado em algo. A maneira de brincar, aprender, falar, agir e se movimentar tem indicações importantes sobre o crescimento de bebês e crianças. A distribuição do livros digitais é gratuita. Empresa não publicou versões acessíveis ➡️ Para baixar, acesse o LINK NA BIO ???? Descrição do vídeo #pracegover: Abertura com foto das versões impressas dos quatro livrinhos, todos com capas coloridas e os títulos 'Momento sideral', 'A surfista voadora', 'A violoncelista do trem' e 'Zeca vai deitar e rolar'. Na sequência, uma breve demonstração de movimento do desenho ao passar pelas páginas, seguida das mesmas figuras em animações. Crédito: blog Vencer Limites ???? #blogVencerLimites #PessoasComDeficiência #DoençasRaras #Biogen #AtrofiaMuscularEspinhal