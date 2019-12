Dono da Havan usa cadeirante para reclamar de piso tátil para cegos

View this post on Instagram

O Presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência da OAB de Sumaré (SP), @jelresadv, veio me encontrar na loja que vamos inaugurar amanhã. Ele viu minha live em Chapecó (SC) e ficou indignado. O Jelres me disse que o que mais têm são pessoas falando sobre a necessidade de deficientes sem ouvir os próprios. Ficam empurrando normas e mais normas para cima do empreendedor. Isso só existe no Brasil. É uma jabuticaba brasileira. Quem será que ganha com tudo isso? Caldo de galinha e bom senso não fazem mal a ninguém. . . . #lucianohang #véiodahavan #mpsc