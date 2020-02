Mãe de Zack Gottsagen defende Shia LaBeouf

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A mãe do ator americano Zachary Gottsagen, de 34 anos, Shelley Gottsagen, afirmou em entrevista à imprensa dos Estados Unidos que Shia LaBeouf jamais desrespeitaria seu filho e que amizade entre os dois artistas “é realmente linda”.

Os atores trabalham juntos no filme ‘The Peanut Butter Falcon’ e participaram da entrega dos prêmios do Oscar 2020 no domingo, 9, subindo ao palco para anunciar os indicados a melhor curta-metragem. Gottsagen demorou o tempo que precisava para ler o texto projetado no teleprompter e para abrir o envelope com o nome do vencedor. LaBeouf interferiu algumas vezes, chegou a cutucar o braço do colega e até riu da situação.

Após o momento transmitido ao vivo para milhões de pessoas no mundo, as reações ao episódio, especialmente nas redes sociais, explodiram para dois lados. Muitos repudiaram a atitude de Shia LaBeouf e outros milhares não viram nada de ruim.

Ajudar ou não a pessoa com deficiência?

“Eu odiaria ver qualquer equívoco. Shia é simplesmente maravilhoso, nós realmente o amamos. Acho que eles estavam sorrindo porque era difícil abrir o envelope”, declarou Shelley Gottsagen ao site ‘TooFab’.

“Adoramos Shia e o respeito que Shia e Zack têm um pelo outro é lindo. A amizade deles é muito, muito bonita. E me chateou quando imaginei que alguém estivesse pensando que Shia poderia ter tido algum tipo de atitude negativa, porque ele não foi nada além de um apoiador”, disse a mãe de Zack Gottsagen.

“Eles são muito próximos, se amam e realmente se encorajam. Shia tem apoiado muito Zack como ator e seu profissionalismo. Ele procura oportunidades para Zack e fez muito com a promoção do filme, o que Shia não costuma fazer porque isso não é coisa dele, mas ele fez isso por Zack”, revelou Shelley.

Ela esclareceu ainda que foi uma promessa feita por Shia a Zack que sinalizou o início da sobriedade de LaBeouf, depois que Zack implorou a ele que não estragasse sua grande oportunidade.

“Shia prometeu a Zack que ele não beberia mais. E ele nunca mais tomou um gole desde aquele dia, o que é realmente notável”, completou a mãe de Zack Gottsagen.

Shia LaBeouf foi preso enquanto filmava no estado da Geórgia, em julho de 2017, por embriaguez e desordem pública. As imagens de sua prisão viralizaram. Ele foi condenado a um período de liberdade condicional e reabilitação, durante o qual escreveu o filme autobiográfico ‘Honey Boy’.

