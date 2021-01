Magazine Luiza amplia atendimento acessível para pessoas surdas

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Pessoas surdas que se comunicam em Libras têm uma nova opção de atendimento acessível à distância na rede Magazine Luiza. A empresa acaba de lançar um serviço por vídeo na Língua Brasileira de Sinais, em parceria com a startup Pessoalize.

O recurso pode ser acionado de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h. Não é necessário agendar. Funciona bem em notebooks e computadores de mesa (desktop). Usuários podem encontrar dificuldades em smartphones e tablets.

Para solicitar, acesse a página magazineluiza.com.br, clique em ‘Atendimento’ e depois selecione ‘Libras’ para ser direcionado a um agente especializado.

A novidade amplia a oferta de recursos para pessoas com deficiência auditiva. Quem prefere comunicação em texto na língua portuguesa, pode usar chat, email, mídias sociais ou Whatsapp. No website no Magalu, na aba de acessibilidade, também estão disponíveis o intérprete virtual de Libras da Hand Talk, o Hugo, e o navegador (browser) acessível da Essential Accessibility.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

