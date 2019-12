Mais lidas em 2019 Defender os direitos das pessoas com deficiência é prioridade para os leitores do #blogVencerLimites. Neste ano, as cinco reportagens mais lidas tratam do tema. As dificuldades de uma idosa cadeirante com o Uber, a gritaria do dono da Havan contra as regras de acessibilidade, as respostas de uma advogada sobre os direitos das pessoas com autismo, a obrigação dos planos de saúde no tratamento com equoterapia para crianças com deficiência e o projeto de lei do governo federal que libera empresas da cota de pessoas com deficiência.