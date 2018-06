Mamografia acessível

Está assegurada no artigo 18 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015) a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), com acesso universal e igualitário.

No mês de prevenção do câncer de mama e da campanha #OutubroRosa, uma ação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo trata especificamente de dois pontos fundamentais: inclusão e cidadania.

Entre os dias 21 e 28 de outubro, mulheres que usam cadeira de rodas e cuidadoras serão submetidas ao exame gratuito de mamografia em São Paulo, no Hospital Municipal do Campo Limpo.

Com o apoio do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (CMPD/SP), dezenas de mulheres foram cadastradas. Nos dias e horários marcados, elas serão transportadas em vans do serviço Atende.

“Na prática, o que está garantido na LBI não acontece, pela ausência de mamógrafos adaptados para atender mulheres cadeirantes e também pela falta de profissionais capacitados para se comunicar em Libras (Língua Brasileira de Sinais)”, afirma Cid Torquato, secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

Esta é a terceira edição da campanha, que tem apoio da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) e foi criada para garantir a realização dos exames e o também acompanhamento das pacientes pelo SUS.

SERVIÇO

Mamografias em mulheres com deficiência e cuidadoras

Data: 21 e 28 de outubro

Horário: 8h às 16h30

Local: Hospital Municipal do Campo Limpo

Endereço: Estrada de Itapecerica da Serra, 1661 – Campo Limpo

SAIBA MAIS – O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e, no Brasil, responde por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. Também acomete homens, mas é raro, atingindo 1% do total de casos da doença. Costuma surgir após os 35 anos e tem maior incidência depois dos 50.

De acordo com estatísticas, o número de casos está crescendo em todo o mundo. No Brasil, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil foram registra dos 57.960 novos casos de câncer de mama em 2016, sendo que 14.206 mulheres e 181 homens morreram por causa da doença.

