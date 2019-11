Manual da mulher com deficiência Ebook escrito por Patrícia Lorete, Dayana Beatriz e Damião Marcos, três pessoas com deficiência, reúne dez textos sobre mercado de trabalho, sexualidade, casamento, maternidade e outros temas. Publicação está à venda na internet. "A visão social distorcida impede a percepção sobre o vasto universo das mulheres com deficiência", destacam os autores, que também escreveram ‘Sexualidade e Deficiência: Esse é o Assunto!’, lançado em agosto.