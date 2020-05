Mara Gabrilli é diagnosticada com covid-19

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP) informou nesta terça-feira, 19, por meio de nota à imprensa, que recebeu diagnóstico positivo de covid-19.

Segundo a nota, a parlamentar contraiu o vírus de uma de suas cuidadoras, que também está com a infecção. A mãe dessa funcionária morreu na semana passada em decorrência da doença.

Mara Gabrilli está reclusa em seu apartamento, em São Paulo, onde continuará em isolamento, afastada de suas atividades no Congresso por 14 dias.

Recentemente, a senadora protocolou dois PLs que garantem a segurança no transporte do acompanhante da pessoa com deficiência e a criação de planos de emergência para vulneráveis durante a pandemia de covid-19.

Além disso, enviou cinco indicações sobre acolhimento social, ensino inclusivo, combate à violência durante o isolamento, identificação correta do paciente com deficiência infectado pelo coronavírus e a elaboração de protocolos específicos de atendimento urgente aos ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Cidadania e da Educação.

As propostas têm base em nota da Rede-In (Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e em carta enviada aos governadores de todo o País, assinada por dez instituições.

Fui diagnosticada com Covid-19. Estou bem, de repouso e em isolamento domiciliar. Que meu caso sirva para dar luz à necessidade urgente de um plano emergencial às pessoas com deficiência nessa pandemia, principalmente àquelas que necessitam de um cuidador. https://t.co/G9G6QSa88g — Mara Gabrilli (@maragabrilli) May 19, 2020

Confira a íntegra da nota.

“Nota à imprensa

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) realizou um exame na segunda-feira (18) e nesta terça-feira (19) atestou positivo para a Covid-19.

Desde o início da pandemia, a senadora está reclusa em seu apartamento, em São Paulo, de onde participa das sessões remotas realizadas pelo Senado Federal. Ao que tudo indica, a parlamentar contraiu o vírus de uma de suas cuidadoras, que também está com Covid-19 e cuja mãe, lamentavelmente, faleceu na última semana devido à doença.

Mara Gabrilli, no entanto, encontra-se bem, sem sintomas severos, mas com perda de olfato e paladar. Seguindo orientações médicas, a senadora seguirá em isolamento domiciliar e se afastará das atividades pelos próximos 14 dias.

A senadora reforça sua preocupação diante da ausência de um plano emergencial para as milhares de pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras e pessoas idosas que necessitam de um cuidador, o que lhes impedem de adotar em 100% o distanciamento e o isolamento social. Por isso, pede atenção ao pacote de medidas para proteção de pessoas com deficiência durante a pandemia, que apresentou no Senado Federal.

Assessoria de Imprensa da Senadora Mara Gabrilli”

