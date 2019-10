Matrícula do aluno com deficiência na escola regular

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A época de reserva de matrícula e de busca por vagas nas escolas regulares para o próximo ano letivo já começou. Para familiares de estudantes com deficiência, é também uma fase de grande estresse e muita peregrinação por diversas instituições, públicas e particulares, período de portas na cara, de desculpas e da negação constante à inclusão.

“É alarmante o número de casos de discriminação de alunos com deficiência nas escolas. Nesta época do ano, quando se inicia a fase de matrícula escolar, ficam gritantes”, afirma a advogada Diana Serpe, especialista na defesa de pessoas com deficiências nos âmbitos da saúde, educação e trabalho.

“Raro é quem tem um filho com deficiência e nunca recebeu a negativa de matrícula após a escola ter conhecimento sobre a criança. É corriqueiro o fato de que a vaga que estava disponível, de forma mágica, deixa de existir em segundos”, comenta.

Diana reforça que é direito da pessoa com deficiência estudar, preferencialmente na rede regular de ensino, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares, conforme estabelecido pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015).

“O artigo 27 da LBI reafirma isso e deixa claro que a educação é um direito da pessoa com deficiência, ou seja, não é favor ou algo assistencialista. A negativa de matrícula em razão da deficiência, vale ressaltar, é crime”, diz a advogada.

O QUE FAZER? – Diana Serpe explica quais providências devem ser tomadas para garantir a inclusão do aluno com deficiência na escola regular. E faz um alerta. “É importante ficar atento a algumas artimanhas que as instituições de ensino costumam usar e que são ilegais”.

LIMITE DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA – “Negar matricula alegando qualquer limitação quanto ao número de crianças com deficiência por sala de aula é ilegal e inaceitável. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece que a matrícula das pessoas com deficiência é obrigatória”, afirma Diana.

TAXA EXTRA – “É corriqueira a cobrança indevida de valores e taxas para ‘crianças com necessidades especiais’. E escola, ilegalmente, transfere sua obrigação à família. Na maioria dos casos, a escola alega que os pais devem arcar com os custos de material adaptado, atendimento especializado, utilização de equipamentos e outras situações”, destaca a advogada.

“Qualquer cláusula contratual que determine qualquer tipo de acréscimo à mensalidade do aluno com deficiência diante das suas ‘necessidades especiais’ é indiscutivelmente abusiva”, reafirma a defensora. “A escola particular não pode cobrar nenhum valor a mais na mensalidade de alunos com deficiência. Isso é crime. Os valores da mensalidade de todos os alunos devem ser idênticos”, esclarece Diana.

MATRÍCULA NEGADA – A jurista deixa claro que, no caso da escola recusar a matrícula do aluno por causa da deficiência, é imprescindível ter provas.

“Na maioria dos casos é muito difícil fazê-las, pois a negativa ocorre verbalmente. Por isso, antes de ir à escola, por email, pergunte se há a vaga, o preço da matrícula, da mensalidade, documentos necessários e se há possibilidade de realizar a reserva de vaga por mensagem eletrônica ou no site da instituição de ensino”, orienta Diana.

“Se, depois disso, a negativa ocorrer verbalmente na escola, você pode chamar a polícia para o flagrante do crime de discriminação, ou ir à delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência”, diz a advogada.

“Qualquer unidade policial está apta a investigar crimes contra a pessoa com deficiência. Denuncie qualquer ato de discriminação”, aconselha.

“Esse é um assunto recorrente que assusta e traz indignação e repulsa. Pais devem buscar os direitos de seus filhos, reunir provas e denunciar as escolas que praticam descaradamente a discriminação. Espero que, futuramente, não precisemos mais falar sobre este tema e que a inclusão seja natural”, completa Diana Serpe.

ANOTE – Muitas leis que amparam crianças, adolescentes e adultos na educação, começando pela Constituição Federal, além do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/1990).

Há também a Lei Nº 12.764/2012 (se o gestor escolar ou qualquer autoridade competente recusar a matrícula de aluno com deficiência, ele será punido com multa de três a 20 salários mínimos e, em caso de reincidência, haverá a perda do cargo).

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015) nos artigos 27 ao 30, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996) e, no Estado de SP, a Lei Nº 16.925/2019, que que veda a discriminação nos estabelecimentos de ensino.

