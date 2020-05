MEC corta R$ 10 milhões do INES

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O Ministério da Educação cortou R$ 10 milhões da verba que seria repassada neste ano ao Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES). A orientação (pedido ou ordem) veio do Ministério da Economia, que busca recursos para o combate ao coronavírus e à pandemia de covid-19.

O #blogVencerLimites apurou a informação com exclusividade. Segundo fontes ligadas ao Instituto, a redução vai atingir principalmente a manutenção das bolsas concedidas a estudantes de baixa renda e deve ter reflexos inclusive na grade da TV INES, única emissora com programação 100% em Língua Brasileira de Sinais (Libras) no Brasil.

Questionados pelo #blogVencerLimites, MEC e INES ainda não responderam.

Em funcionamento há 160 anos em um prédio histórico no Rio de Janeiro, fundado por Dom Pedro II em 26 de setembro de 1857, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos é um órgão do Ministério da Educação que atende 600 alunos, da educação infantil até o ensino médio.

Oferece formação profissionalizante e estágios remunerados para inclusão no mercado de trabalho. Também apoia e promove pesquisas de novas metodologias de ensino, presta atendimento psicológico, fonoaudiológico e social.

