“Mercado da acessibilidade cresceu de maneira absurda nos últimos anos”

Maior plataforma de tradução automática para língua de sinais no mundo, a Hand Talk tem um aplicativo que já ultrapassou dois milhões de downloads. Criada em 2012, a empresa é especializada em acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, com destaque para o Hugo, intérprete virtual que faz a interpretação a partir de um banco de sinais alimentado diariamente.

No mês passado, a Hand Talk anunciou a compra de sua principal concorrente no Brasil, a ProDeaf. Em entrevista exclusiva ao #blogVencerLimites (que usa desde 2014 a solução WebLibras, da ProDeaf), Ronaldo Tenório, CEO da Hand Talk, fala sobre a aquisição, analisa o mercado de acessibilidade no Brasil e destaca as metas da empresa.

Publicitário especializado em comunicação estratégica, o executivo foi eleito pela Revista Forbes como um dos jovens mais promissores do Brasil e integrou a lista de 35 jovens mais inovadores do mundo, elaborada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

#blogVencerLimites – Porque a Hand Talk decidiu comprar a ProDeaf?

Ronaldo Tenório – Sempre enxergamos uma grande sinergia entre o propósito da Hand Talk e a proposta da ProDeaf. Isso resultou em algumas conversas, principalmente a partir da nossa aceleração pelo Google em 2016, no Vale do Silício (EUA). As empresas se aproximaram e tornou-se natural esse processo de aquisição, uma vez que a Hand Talk cresceu bastante nos últimos anos, e agora será fortalecida pela marca da ProDeaf em uma expansão nacional e internacional.

#blogVencerLimites – As ferramentas ProDeaf em uso por sites, blogs e outras plataformas serão substituídas por ferramentas Hand Talk? Haverá descontinuidade de alguma ferramenta?

Ronaldo Tenório – Ainda é cedo para falar em descontinuidade de ferramentas, substituição ou modificação, mas é fato que a ProDeaf chega para somar. Hoje, a Hand Talk tem uma plataforma de tradução com base em estatística, com ‘machine learning’, uma das maiores evoluções da tecnologia de tradução. As duas marcas podem ser beneficiadas com essa máquina.

#blogVencerLimites – As atuais parcerias da ProDeaf com empresas serão mantidas?

Ronaldo Tenório – Sim, vamos manter as parcerias que a ProDeaf consolidou, que são muito frutíferas e se tornaram também parcerias da Hand Talk.

#blogVencerLimites – Qual a penetração atual da Hand Talk no mercado de acessibilidade web? Essa fatia tem aumento imediato com a compra da ProDeaf? Qual o tamanho dessa mudança?

Ronaldo Tenório – A Hand Talk é a maior plataforma de tradução automática para língua de sinais no mundo. Nosso aplicativo já ultrapassou dois milhões de downloads, com mais de seis milhões de usuários impactados somente no Brasil. Nosso vocabulário é gigantesco, com qualidade de tradução inigualável, uma máquina de tradução com base em estatística muito forte e que evolui diariamente.

Trabalhamos para levar a solução a outros países. O aplicativo da ProDeaf tem aproximadamente 1,5 milhão de downloads. A expectativa é fortalecer as duas marcas e abraçar cada vez mais o mercado de acessibilidade, que cresceu de maneira absurda nos últimos anos, com muitas empresas centralizando ações nessa temática.

Clientes muito importantes da ProDeaf, como Bradesco e Telefônica (Vivo), permanecem. A meta é disseminar cada vez mais esse conteúdo, educar a população para que todos possam usufruir dos benefícios da tecnologia assistiva.

#blogVencerLimites – Qual a sua avaliação sobre acessibilidade digital no Brasil?

Ronaldo Tenório – Está amadurecendo bastante, principalmente se comparado com a situação de seis anos atrás, quando nasceu a Hand Talk, e mal se falava sobre acessibilidade digital. Temos a missão de levantar essa bandeira.

Acredito na tendência de evolução, com empresas e pessoas lançando esse olhar à necessidade do conteúdo acessível, para espaços físicos acessíveis, além da prática da acessibilidade atitudinal. Isso envolve pessoas, ambientes e conteúdos para tornar tudo mais inclusivo.

Por isso, neste ano de 2018, pela primeira vez, faremos o evento ‘Link – Summit de Acessibilidade Digital’, no dia 8 de agosto, transmitido pela internet, com mais de 2 mil inscritos para acompanhar online e expectativa de chegar a 3 mil.

É a promoção da acessibilidade digital no Brasil, trabalho árduo, que não é rápido, mas acredito que estamos evoluindo na educação das pessoas, da população, para mostrar que ser acessível é bom para todos.

