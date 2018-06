Microsoft celebra o Dia de Luta das Pessoas com Deficiência

Nesta quinta-feira, 21 de setembro, quando celebramos o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, empresas de todo o País têm a oportunidade de refletir sobre suas práticas inclusivas, sobre como a diversidade é positiva para o ambiente corporativo e sobre a importância da representatividade.

Entre as companhias que celebraram a data, a Microsoft aproveitou para destacar as ações que tem mantido para oferecer tecnologias acessíveis, além de criar iniciativas para a inclusão e a qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Neste mês, o Comitê de Diversidade e Inclusão da Microsoft Brasil, intermediou dois eventos para fomentar reflexões e promover a conscientização de seus colaboradores. Nesta quarta-feira, 20, a empresa foi anfitriã do 28º Encontro promovido pela Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS). E no último dia 14, sediou reunião com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e com a empresa Tecassistiva, especializada em tecnologia assistiva, para uma avaliação do panorama da inclusão no Brasil e no mundo.

Um dos avanços para quem precisa de recursos acessíveis é o app ‘Seeing AI’, desenvolvido por um engenheiro de software da Microsoft com deficiência visual e sua equipe, na Inglaterra. O aplicativo tem inteligência artificial e descreve cenas, objetos, pessoas e textos para indivíduos com deficiência visual ou baixa visão.

“É capaz de identificar os humores das pessoas e reconhecer amigos com perfis cadastrados. O app ainda lê rótulos de produtos, cédulas de dinheiro e documentos e ajuda o usuário a navegar em sites e apps, descrevendo também imagens e páginas da web”, afirma a companhia.

No Controle pelo Olhar (Eye Control) nativo do Windows 10, pessoas que enfrentam a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) – também chamada de Síndrome de Lou Gehrig – operam o mouse com o olhar. A ferramenta estará disponível a partir de 17 de outubro, quando será lançada a nova atualização do sistema.

Para o Office 365, diversas ferramentas tornam o uso de Word, Excel e PowerPoint mais acessível. Há templates acessíveis que facilitam a navegação de pessoas com pouca visão ou com daltonismo, assim como leitor de tela, cores e fontes mais fáceis de serem lidas. Existem também comandos de transcrição de imagens em Word e PowerPoint para PCs.

Outro destaque é o verificador do conteúdo criado, que pode estar inapropriado para pessoas com algum tipo de deficiência. O recurso explica porque existe a necessidade de corrigir esse conteúdo. E ainda a leitura em voz alta no Word, para pessoas com deficiências de aprendizagem, que permite ler com destaques simultâneos e dividir as palavras em sílabas.

No começo deste ano, a Microsoft o ‘Learning Tools for OneNote’ (Recursos de Aprendizado no OneNote), suplemento da barra de ferramentas do OneNote que melhora a experiência de leitura e escrita para todos os estudantes, com destaque de palavras simultâneo à leitura do aluno, facilitando a concentração.

Os gamers também fazem parte e, para tornar a experiência mais inclusiva, o Xbox lançou uma versão piloto de transcrição de chat para Xbox One e PCs com Windows 10. É possível transformar falas em texto, para o usuário poder ler na tela em tempo real, e texto em áudio. Inicialmente, está disponível no Halo Wars 2.

