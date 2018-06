Moda Inclusiva promove desfile de vencedores

O Parque da Água Branca, zona oeste da capital paulista, recebe neste sábado, 15, a partir das 15h, o desfile da oitava edição do concurso Moda Inclusiva, promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Estão na final estudantes de cursos técnicos, universitários e profissionais da área da moda de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Bahia, além de projetos do Japão, da Argentina e do Irã, que apresentaram propostas de looks para pessoas com deficiência. Os três melhores serão premiados. O concurso também recebeu inscrições do Canadá, Chile, França, Índia e Paraguai.

O desfile será feito durante o ‘Mercado MoDe’, evento realizado neste fim de semana, das 10h às 18h, com exposição e venda de mercadorias para transformação da economia por meio de novos usos para antigos materiais e uma visão de mundo que integre o ser humano e a natureza. A proposta é fomentar uma rede de novos designers, em um espaço para apresentar projetos e produtos pensados em novos modelos de negócios pautados na responsabilidade social e ambiental.

SERVIÇO

MoDe – Moda e Design: Economia, Inovação e Sustentabilidade

Data: 13 e 14 de outubro

Horário: a partir das 8h30

Local: Auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Endereço: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10 – Barra Funda São Paulo (próximo à estação de metrô/trem e ônibus Barra Funda)

DESFILE DO CONCURSO MODA INCLUSIVA

Data: 15 de outubro

Horário: 15h

Local: Parque da Água Branca

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda – São Paulo

Entrada gratuita

Reserve seu lugar pelo e-mail minclusiva@sedpcd.sp.gov.br

Mercado MoDe

Data: 15 e 16 de outubro

Horário: das 10h às 18h

Local: Parque da Agua Branca

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda – São Paulo