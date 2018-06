Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Igor Zago tem Síndrome de Down e, aos 9 anos, já deu os primeiros passos na carreira de modelo. Ele participou recentemente do desfile oficial de lançamento de uma nova linha de roupas da PK by PACO e também do ensaio fotográfico.

“Muito se fala sobre a integração social, mas pouco se faz. Percebemos que esse tipo de atitude potencializa o desenvolvimento das crianças com Síndrome de Down e contribuem para o aumento da autoestima. Decidimos parar de falar que ‘ser diferente é ser normal’ e de fato mostrar isso na prática. Que são crianças que podem sim ter autonomia, desenvolver papeis na sociedade, trabalhar e estudar normalmente”, diz Gláucia França, gerente de marketing do Grupo MPL.

Segundo a executiva, diversos pais e clientes, que se reconheceram na situação ou admiraram a atitude, enviaram depoimentos emocionados. Por isso, a empresa convidou o modelo Eduardo Antunes, que também tem Síndrome de Down, para fazer a campanha de Primavera, a ser lançada no final de abril.

“Ambos foram incríveis e eficientes. Brincaram com os outros modelos nos intervalos, obedeciam às instruções do fotógrafo, trabalharam bem tanto em equipe quanto individualmente. Eles se sentiram tão envolvidos e nitidamente contentes que fizeram a campanha com alegria, igualmente comprometidos, assim como os outros garotos”.

Igor faz parte do casting da agência Boneca de Pano e Eduardo trabalha para a Desir Models.