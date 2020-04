Moro manda PF investigar dupla que fez piada com deficiências

View this post on Instagram

O que dizer de uma piada velha e sem graça? Como explicar a esses dois meninos que eles estão ultrapassados? A comédia precisa transgredir para provocar reflexão, é uma expressão livre e não pode haver tema proibido, mas isso funciona melhor quando há talento e inteligência. Fazer graça com a deficiência não é trabalho para amadores. Vale ser prudente e aprender com @MagelaCeguinho e @NandoBolognesi. Neste vídeo de novembro de 2019, gravado em Campo Grande (MS), dois jovens comediantes – @ODihhLopes e @OAbnerHenrique – apostaram em uma sequência de frases ruins. E o resultado é a tragédia de qualquer palhaço: um espetáculo sem graça, velho, fraco, sem qualidade criativa, descolado do momento atual e, obviamente, repleto de preconceitos. Muita gente está com vontade de berrar, pular pra cima, descer a porrada. O que essa reação provocaria de bom? Nos resta continuar trabalhando em ações concretas, especialmente neste momento de pandemia do coronavírus e do perigo real de abandono das pessoas com deficiência. Eu, aos dois comediantes, indico apenas leitura e a busca por aprimoramento 😎 Descrição da imagem #pracegover: Dois jovens em um palco. Um deles está sentado em uma cadeira e o outro em uma poltrona. Ambos estão rindo. Crédito: Reprodução 📲 #blogVencerLimites #PessoasComDeficiência ➡️ O vídeo completo está no VencerLimites.com.br.