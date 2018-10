Mostra científica do Colégio Dante Alighieri tem 76 projetos para pessoas com deficiência

Alunos do Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, apresentam neste sábado, 20, durante a mostra científica Dante GEN, um total de 76 projetos voltados para a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência. Todas as soluções foram desenvolvidas por estudantes do segundo ano do ensino médio. A entrada é gratuita para todos.

Na lista estão:

– CadeiRampa

– cadeira de rodas com assento ajustável

– faixas acessíveis para cadeirantes

– eco sustentabilidade para cadeirantes sem moradia

– ajuste motor para facilitar o uso de smartphones

– suspensão para cadeira de rodas

– aplicativo de suporte para surdos com inteligência artificial

– óculos leitor

– Acopla&Ajuda

– GPedeStre

– Sinaluz

– #PraCegoComprar

– AmorteceRodas

– bastão multifunção para pessoas com nanismo

– Subindo sem Barreiras

– Libro-aula

– plataforma portátil para pessoas com nanismo

– Apoio

– Your Eyes: GPS por áudio

– surf para amputados

– DDAssist (aprendizado de pessoas com déficit de atenção)

– WheelMaps

– Ideias coloridas e cheirosas

– Colloquium: o tradutor de Libras

– Pelas Mãos (para estudantes com deficiência auditiva)

– ImBraille

– Caecusderno

– Banco suporte para pessoas com deficiência física

– MVPA (para pessoas com Alzheimer)

– Boné sensorial

– Acesso-rampa

– Ranking de acessibilidade em estabelecimentos

– Inteligência artificial para pessoas com Alzheimer

– O.I. – Óculos identificador

– Hearing Eyes

– Color Your Brain (óculos para surdos)

– MIA (musicalização para crianças no espectro autista)

– Easy Rampas

– Luva ADMN (Assistência às Deficiências Motoras e Nervosas)

– C.R.T. (cadeira de rodas tecnológica)

– Sound Capture

– Lápis ColorADD

– Sensores para locomoção de cadeirantes (USALC)

– PensarSentirAgir (para apoia à Terapia Comportamental Cognitiva)

– Um brilho em poucas cores (para daltônicos)

– Pneu biodegradável para cadeira de rodas

– aCross SP

– TraduBlind

– Dwarfshoes

– Second Vision

– Espectro Room

– All Connected

– Prótese da Escrita

– A caixa âncora do autismo

– Sensor infravermelho (para pessoas com deficiência visual)

– Includown

– Tato-Cabeça (para pessoas com deficiência visual)

– Bengaleko

– Som movido pelo Sol

– Teclado com relevo (baixo custo)

– ClickHelp

– Altura não é problema

– Análise de prédios sem acessibilidade

Os trabalhos serão avaliados por acadêmicos e empresários. Os estudantes vencedores passarão por uma vivência de quatro dias no Wilson Center (Washington/EUA), centro de referência global de empreendedorismo.

SERVIÇO:

Mostra Dante Gen

Data: sábado – 20 de outubro de 2018

Horário: 8h às 19h30

Local: Colégio Dante Alighieri

Endereço: Alameda Jaú, nº 1061, Jardim Paulistano – São Paulo/SP

Entrada Livre

