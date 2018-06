Mostra no Memorial da Inclusão promove a experiência multissensorial

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Uma seleção de obras brasileiras do final do século 19 a meados do século 20, com os principais temas das artes plásticas – natureza morta, retrato, cenas, marinha, paisagem rural, urbana, e abstração -, será exposta entre os dias 8 e 26 de abril no Memorial da Inclusão, em São Paulo.

A mostra ‘Sentir prá Ver: gêneros da pintura na Pinacoteca de São Paulo’ apresenta 14 reproduções fotográficas de obras dos artistas Pedro Alexandrino, Carlos Scliar, Almeida Junior, Gino Bruno, Berthe Worms, Di Cavalcanti, Navarro da Costa, Francisco Rebolo, Dario Barbosa, Arnaldo Ferrari, Maurício Nogueira Lima e Leopoldo Raimo.

Cada imagem está reproduzida em relevo e maquetes táteis, extratos sonoros em fones de ouvidos – com músicas da época em que cada obra foi produzida -, jogos associativos – com poemas e caça-detalhes -, além de legenda com caracteres ampliados, também em braile, e audiodescrição.

A exposição é aberta para o público em geral, com e sem deficiência, para estimular e ampliar o conhecimento e a apreciação da arte por meio de todos os sentidos.

Na página do Memorial da Inclusão na internet há uma plataforma 3D, com acessos a textos e áudios em português, inglês e espanhol.

Serviço:

Exposição ‘Sentir prá Ver’.

Data: 8 de abril a 26 de junho.

Horário: segunda a sexta, das 10h às 17h.

Local: Memorial da Inclusão – Sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564 – portão 10 – Barra Funda – São Paulo/SP.