“Motivação é a chave para o sucesso”

“Motivação é encontrar na resiliência a saída para vislumbrar novos caminhos, ‘escutar o coração’ e optar pelo certo, reconhecer; é inspirar-se em outras pessoas que praticam ações que motivam nossas mudanças”, diz a artista plástica e palestrante Maria Goret Chagas, coautora e uma das coordenadoras do livro ‘Motivação: a chave para o sucesso profissional e pessoal’, lançado pela Editora Leader.

Também coordenam a obra Andréia Roma e Silvia Barros. “A proposta é apresentar dicas para superar os limites, driblar o estresse do dia a dia e despertar possibilidades de motivação, superação e realização de sonhos”, diz a escritora.

“As pessoas podem ter uma forte percepção dos seus valores, com uma visão clara de seus objetivos e desafios, e assim estarão prontas para alcançar suas maiores conquistas percebendo a força interior, intrínseca como fator resultante de uma visão focada e com uma energia de encantamento que gera a certeza de atingir e contagiar extrinsecamente”, destaca Maria Goret.

O livro tem 19 capítulos sobre automotivação, autoconfiança, otimismo, objetivos claros e específicos e a inteligência emocional como cinco pontos importantes para ter uma vida plena e motivada. Evidencia a inteligência social como um grande catalizador da motivação, que pode ser mantida viva na área pessoal e profissional pela música, viagem e a arte.

São coautores Ana Paula Lima, André Zem, Angelina Rabelo, Auricleide Carvalho, Carlos Castellani, Diógenes Gomes, Dr. Hermes Falleiros, Hygor Adrian, Katiane Vieira, Marcela Rangel, Marcelo Santiago, Mecira Rosa Ferreira, Selma Esteves, Silma Lopes, Silvia Barros, Telma Penteado e Viviane Vaz.

Maria Goret Chagas, Daniela Caburro, Gonçalo Borges, Marcelo Cunha fazem parte da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés (APBP).

No dia 14 de junho, quatro artistas/coautores estarão em São Paulo, no Shopping Iguatemi, para o lançamento do livro e noite de autógrafos, das 19h às 21h30. No evento, haverá exposição de telas e demostração das técnicas de pintura com a boca e pés.

