Motivação e música

Durante seis meses, Thiaguinho Vessi batalhou para conseguir financiar a produção do videoclipe ‘Motivação & Fé’, um rap que destaca a necessidade de manter o ânimo diante das dificuldades e também fala sobre a capacidade de cada um, muitas vezes desvalorizada, apenas porque essa pessoa não faz parte do mundo considerado ‘normal’.

“Procurei comerciantes e pedi ajuda a amigos. Uma pessoa que me ajudou muito foi o Wellington, jogador do Palmeiras. Mantemos contato pelo Facebook, mas não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele gostou da minha história, ficamos amigos através da rede social. Eu estava com esse projeto do vídeo, expliquei pra ele, e ele abraçou a ideia, achou bacana a minha iniciativa e me ajudou financeiramente”.

No ano passado, quando o clipe ‘Moda do Bigode’ estourou no Youtube, com quase 300 mil acessos, Thiaguinho participou de vários programas de TV e fez muitos shows, mas “por falta de um empurrãozinho de alguém influente no meio, as oportunidades começaram a desaparecer”, diz.

Thiaguinho tem 20 anos, mora em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e está no último ano do curso de jornalismo da Unilago. Thiago nasceu com má formação e não tem os braços. Além de compor, ele canta e toca, com os pés, tantã e repique. “Toco em casa, sem compromisso, por hobby. Em shows e apresentação, só canto”.

A vida de músico começou quando ele tinha 14 anos, cantando em barzinhos. Quando já estava com 17 anos, amadureceu a ideia. “Agora, procuro divulgar meu trabalho, para conseguir reconhecimento e, por consequência, um empresário, para me ajudar na carreira. Minha preferência é falar sobre sentimentos, relacionamentos, músicas românticas. Tenho mais de 50 composições de funk, pagode, rap e sertanejo. Minhas músicas são todas registradas. Melodia e letra”.