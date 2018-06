Curta Facebook.com/VencerLimites

Está liberado para smartphones e tablets o ‘MovieReading’, aplicativo gratuito que oferece legendas e audiodescrição em português (PTBR) para exibições em cinemas, DVD, TV (aberta e fechada) ou sites de vídeo on demand (Netflix, Crackle, Youtube, etc). Lançado no País pela Iguale Comunicação de Acessibilidade, em parceria com a italiana Universal Multimedia Access, o app libera os recursos a partir do reconhecimento do áudio, mesmo se for acionado após o começo da exibição.

O funcionamento é muito simples. Você precisa instalar o aplicativo, que tem versões para Android e iOS, configurar o país de uso, e acessar o botão ‘Market’, que faz a busca, em um banco de dados, pelos recursos, que serão produzidos pela Iguale. “Uma vantagem desse sistema é a redução dos custos da acessibilidade. Atualmente, a audiodescrição, por exemplo, é feita em tempo real, com o profissional dentro de uma cabine, usando microfone. E o áudio é liberado em fones de ouvido fornecidos no local. No MovieReading, o som está gravado, e pode ser usado em qualquer lugar, assim como a legenda, o que dá muito mais autonomia a pessoas com deficiência auditiva ou visual”, explica Maurício Santana, diretor da Iguale.

A empresa está apresentando o app para distribuidoras de filmes, emissoras de TV e outras companhias. O modelo de negócios ainda não está definido. Na Itália, onde o MovieReading nasceu, há possibilidade do usuário baixar o recursos gratuitamente ou, dependendo do filme, comprar o material específico.

No caso da audiodescrição, o usuário precisa ter um fone de ouvido. As legendas aparecem diretamente na tela do smartphone ou tablet. Se você é fã de tecnologia e gosta de novidades, o Moverio, óculos produzido pela Epson, é compatível com o MovieReading. A venda no Brasil deste dispositivo deve começar em 2015, mas ele já pode ser comprado nos EUA.

No canal da Iguale no Youtube, o filme ‘A Valsa do Pódio’ (confira abaixo) é um piloto, com os recusos do MovieReading liberados. Faça o teste.