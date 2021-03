MP cobra de governo e sociedade a garantia dos direitos das pessoas com deficiência

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Uma campanha do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) chama a atenção para a importância da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (n° 13.146/2015). A ação chamada de #InclusãoJá cobra do poder público e da sociedade os direitos garantidos à população com deficiência pela LBI.

“Esses direitos precisam ser conhecidos por todos os brasileiros. A conscientização é um dos caminhos para que a inclusão se torne efetiva e seja uma realidade no País. Tantos brasileiros com e sem deficiência desconhecem que é garantido por lei o acesso, por exemplo, a livros em formato acessível, vagas de trabalho e outras formas de acessibilidade em locais públicos e privados, como em escolas e hotéis. É fundamental manter a Lei Brasileira de Inclusão sempre em pauta, não basta a sua existência formal, governo e sociedade devem buscar formas de torná-la efetiva, para as atuais e futuras gerações”, dizem os procuradores do MPF na 2ª Região, Marcia Morgado e Paulo Fernando Corrêa, corresponsáveis pela campanha.

Exemplos reais em textos, vídeos e fotos destacam questões cotidianas e desafios para a efetiva cidadania das pessoas com deficiência. Os depoimentos são publicados até maio no YouTube, Instagram e Twitter.

Diversidade, reabilitação, dignidade, leitura, habilitação profissional, acessibilidade, moradia, vida independente, mobilidade, escola, comunicação, esporte, produção cultural, cultura, transporte público, aprendizagem e mercado de trabalho são os temas abordados.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.