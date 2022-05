Muitos autistas

“O autismo é uma condição em alguém que tem nome, que faz parte da história de sua comunidade e tem a própria história”, diz a psicóloga e psicanalista Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly no livro ‘Autismo.S – Olhares e Questões’ (2022, Appris Editora), que discute as possibilidades de compreensão dessa condição, apresenta aspectos históricos e teóricos, destaca a importância de dimensionar a pluralidade de possibilidades e defende a necessidade fundamental de se ouvir a pessoa autista para evitar diagnósticos vagos e genéricos.

“A neurodiversidade está longe de uma doença a ser curada, precisa ser bem conduzida no processo educativo e respeitada com a delicadeza das diferenças”, afirma a autora.

Para a psicanalista, o principal desafio da inclusão escolar de alunos autistas é a dificuldade para unir saúde à educação. “O diagnóstico do autismo pode permitir a segregação”.

O livro também reflete a respeito do autismo depois da pandemia de covid-19, que limitou a convivência. “Comportamentos já estabelecidos sumiram. E as crianças começaram a ter dificuldade com sons, aprendizados, alimentação e autocuidado. A pandemia manteve as crianças em casa, um ambiente controlado, com poucos desafios, que não permite os erros fundamentais para aprender”.

A escritora explica que não há aumento dos casos de autismo, mas sim um crescimento no número de diagnósticos, situação que pode ter sido afetada pelas medidas emergenciais durante a crise de saúde no mundo, uma vez que a indicação precoce, a partir da observação em escolas e espaços coletivos, foi prejudicada.

Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly é psicóloga, psicanalista e professora de graduação e pós-graduação, supervisora de serviços públicos de saúde e assistência social, uma das fundadoras do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação (Nepe), em Poços de Caldas (MG).