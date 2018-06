O blog Acessibilidade na Prática lançou nesta semana uma campanha para conscientizar motoristas sobre o uso correto das vagas reservadas para pessoas com deficiência. Segundo reportagem publicada no site, “a ‘Multa Moral’ é uma maneira de envolver a sociedade na fiscalização das vagas reservadas e de outras estruturas acessíveis, chamando a atenção de todos para a importância da acessibilidade na inclusão social”.

A equipe, no entanto, faz um alerta. “Antes de sair ‘multando’ todo mundo, não esqueça de ter bom senso e educação para com os ‘infratores’. Lembre-se de que muitos têm o direito de utilizar as vagas reservadas e não sabem o procedimento correto para tal, sem contar que nem toda pessoa que precisa da vaga é, necessariamente, cadeirante”.

A campanha nasceu após o sucesso de outra ação, batizada de ‘Esta vaga não é sua nem por um minuto!’.

Para fazer o download do cartaz, clique na imagem abaixo.

