MúltiplasRazões 2018

#MúltiplasRazões para destacar o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla 🇧🇷 celebrado nesta quinta-feira, 30 de agosto 👊 ⠀⠀⠀ Iniciativa leva aos estados brasileiros um alerta sobre a doença que mais atinge jovens adultos no mundo, provocando deficiências físicas, visuais e cognitivas 😮 ⠀⠀⠀ No Brasil, 35 mil pessoas têm #EscleroseMúltipla, a maioria está na etapa mais ativa da vida, entre 20 e 40 anos. ⠀⠀⠀ O movimento #MúltiplasRazões vai até 5 de setembro, organizado pela Roche, em parceria com Hospital Santa Paula, Fundação Instituo de Administração (FIA), Barra Shopping, Shopping Cidade e Flix Media, com apoio de BCTRIMS, Academia Brasileira de Neurologia (ABN), ONGs Movimento dos Portadores de Esclerose Múltipla (MOPEM), Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), Associação Mineira de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla (AMAPEM) e Associação Goiana de Esclerose Múltipla (AGEM). ⠀⠀⠀ ACESSE: www.multiplasrazoes.com.br 🌐 ⠀⠀⠀ 📲 Receba notícias do #blogVencerLimites no WhatsApp 🆙 Adicione (11) 97611-6558 e mande 'VencerLimites' 📰 ⠀⠀⠀ ➡️ www.VencerLimites.com.br

A post shared by blogVencerLimites (@blogvencerlimites) on Aug 30, 2018 at 5:31am PDT