Música e reabilitação

Um oficina terapêutica do Centro de Reabilitação Lucy Montoro Lapa, na zona oeste de São Paulo, usa a música para estimular habilidades e potencialidades de pessoas com deficiência física e intelectual.

São aulas com diversos instrumentos, ministradas pelo professor Carlos Henrique Peixoto. Atualmente, a banda é composta por 14 integrantes e cada um toca o equipamento com o qual tem mais afinidade.

Para aprimorar o desempenho dos alunos, adaptações como apoio no pé e inversão de cordas do violão são feitas, com apoio de uma equipe multidisciplinar.

As aulas são gratuitas. Para participar, é necessário apresentar encaminhamento médico e fazer inscrição pessoalmente na Rua Guaicurus, nº 1.274, ou pelos telefones (011) 3803-4643/4600.