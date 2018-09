Na audiência sobre acessibilidade não havia acesso

Uma audiência sobre acessibilidade para pessoas com deficiência no Juizado Especial Civel (JEC) de Osasco, na Grande SP, foi realizada em um corredor no andar térreo, nesta quinta-feira, 27, porque o Fórum da cidade não tem elevador ou qualquer outro equipamento de acesso aos andares superiores para quem usa cadeira de rodas.

A requerente é a professora Ivana Bandeira, de 30 anos, que é tetraplégica e mora em Osasco. No começo deste ano, ela ajuizou ação por danos morais contra a casa de shows Tom Brasil, de São Paulo, após ser empurrada e espremida pela multidão que invadiu a área reservada do estabelecimento durante show de Chico Buarque.

O caso foi divulgado com exclusividade pelo blog Vencer Limites e resultou em inquérito do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

A audiência estava marcada para a sala de número 10, que fica no último pavimento do prédio de dois andares, na Avenida das Flores, nº 703, no Jardim das Flores. Assim que chegou ao Fórum de Osasco, antes mesmo de informar para qual sala pretendia ir, ela foi abordada por um segurança.

“Na verdade, ele nem respondeu se havia ou não elevador. Falou apenas que, se a audiência fosse no andar de cima, teria de ser transferida para baixo”, conta Ivana. “É repugnante, em uma audiência sobre falta de acessibilidade, ser imposta a uma nova situação de descaso semelhante ao que motivou a ação na Justiça, mas dessa vez pelo poder público. Parece que é tudo um teatro”, desabafa a professora.

O blog Vencer Limites telefonou para o Forum de Osasco no número (11) 3684-0497 para perguntar sobre o acesso de pessoas em cadeira de rodas. O funcionário que atendeu a ligação confirmou que o edifício não tem elevador.

Um novo prédio que deve abrigar o tribunal está em construção no terreno atrás do edifício atual. Uma placa no muro, na esquina da Avenida das Flores com a Rua Flor de Liz (confira no Google Maps), alertava a população sobre a obra, com destaque para a frase “é a Prefeitura trabalhando”. A sinalização, que já foi removida, estampava dois símbolos da administração municipal e outro do governo de SP.

RESPOSTA – “O prédio onde está alocada a Justiça Especial Cível (JEC) é de responsabilidade do Poder Judiciário. As obras eram desenvolvidas numa parceria entre o governo estadual e a Prefeitura. No entanto, em junho de 2017, a Secretaria de Justiça do Estado assumiu a continuidade”, informou a Prefeitura de Osasco em nota enviada por email pela secretaria de Comunicação Social.

