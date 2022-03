Na camisa do time, o braile é para todos

A mensagem em braile impressa no uniforme da equipe Magnus Futsal, de Sorocaba, no interior de SP, faz uma provocação aos entusiastas do esporte e aos fãs do clube. Ocupa o lugar normalmente reservado aos patrocinadores, mas só pode ser lida por quem conhece o sistema.

“É um aprendizado sobre as necessidades do público com deficiência visual. Existem muitas maneiras de ser um facilitador. A camisa foi desenvolvida para enaltecer a qualidade técnica do time em quadra e expor a causa do Instituto Magnus, que pretende entragar 65 cães-guias em 2022″, afirma Nilton Franco, executivo de produtos da Penalty, fabricante das camisas.

O Brasil tem menos de 150 cães-guias em atividade e 700 pessoas na fila de espera.

A flexibilidade do tecido poderia comprometer a qualidade da mensagem, o que se tornou um grande desafio para aplicação do braile no uniforme. “Fizemos um estudo sobre a forma como as pessoas com deficiência visual leem. Parte desse aprendizado veio com a prática, em diversos experimentos de estamparia em superfícies e materiais diferentes”, detalha Franco.

“Não houve necessidade de adaptar equipamentos ou criar mecanismos específicos para a inclusão do braile nas camisas, mas fizemos muitos testes de toque da estampa e da resolução das marcas. Se a impressão sofresse alguma deformação, o texto não seria compreendido”, comenta o executivo.

O texto ‘Magnus Futsal desde 2014’ é produzido direto do equipamento de braile, em material plástico marcado em alto relevo. A escrita foi digitalizada e redesenhada em programa gráfico próprio para o desenvolvimento de estampas.

Muitos materiais foram testados, como termocolantes, silicones, tintas com toques específicos, mas não funcionavam. O texto ficava rígido no tecido e poderia causar desconforto. Também havia a possibilidade de a tinta se expandir e comprometer a espessura das esferas, prejudicando a leitura tátil.

“Tivemos que nos adaptar para entender quando o texto estava de ponta cabeça ou espelhado, pois em braile as palavras também são escritas de forma espelhada e da direita para a esquerda, já que o relevo provocado pela punção fica na parte de trás da folha”, destaca o executivo da Penalty.

Franco ressalta que, após análise das questões técnicas, veio a etapa de definição de qualidade de aplicação da arte na camisa oficial de jogo.

“Chegamos ao silk plastisol em relevo, que mantém a maleabilidade do tecido, não interferindo na questão do conforto, e garante a maior solidez e definição no tamanho e espaçamentos das esferas. Seguimos com a proposta do braile desde os testes fabris de qualidade até a aprovação final dos uniformes pelo clube, com reconhecimento da mensagem identificada por uma pessoa com deficiência visual do Instituto Magnus”, diz.

A camisas podem ser compradas no website da Penalty.