Na vibração do samba

A primeira visita ao sambódromo para acompanhar os desfiles do grupo especial é uma experiência poderosa. Presenciar a grandiosidade das escolas, sentir a força da bateria e cantar o enredo com a multidão são vivências marcantes.

Para a consultora de imagem Vanessa Tachibana, de 39 anos, foi uma honra e uma inspiração. Ela esteve no Anhembi, em São Paulo, na primeira noite do Carnaval. “Me senti inclusa, pude cantar igual ao outros, fiquei super feliz, como não ficava há muito tempo”, diz Vanessa, que é surda e foi uma das convidadas do projeto ‘Samba com as Mãos’, da Prefeitura de São Paulo, coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED).

Ela sempre assistiu aos desfiles na TV e celebrou a oportunidade com o registro no Instagram durante o desfile da Tom Maior. “A música homenageia o povo negro e destaca sua importância no desenvolvimento do Brasil”.

É também pelo Instagram, no perfil Look em Libras, que Vanessa atua como ‘personal stylist’ e presta consultoria de imagem à comunidade surda, com fotos que destacam roupas femininas e, claro, vídeos na Língua Brasileira de Sinais.

“Criei meu canal para motivar a comunidade surda, com frases inspiradoras, que faço a interpretação em Libras, e montando looks para ajudar as pessoas e encontrarem seu perfil adequado e sua felicidade do dia a dia”, explica.

Acessibilidade – Vanessa não é do tipo que faz críticas severas à ausência de recursos acessíveis nos espaços públicos, na TV e na Internet, mas a consultora sabe onde estão as falhas e as conquistas.

“Assisto TV na parte da amanhã, vejo a BAND, que tem intérprete de Libras. Gosto também da TV Cultura, que tem mais ferramentas acessibilidade”.

A consultora aprova o uso de tradutores de Libras automáticos na Internet, como o Hand Talk. “É uma ferramenta super útil, seria bom se todos os sites tivessem porque cria um padrão e ajuda muito quando não tem intérprete disponível, em locais distantes, é uma ferramenta importante para a comunidade surda”.

