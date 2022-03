Não há ação coletiva para salvar pessoas com deficiência na Ucrânia

“Esta é uma crise dentro de uma crise. A resposta humanitária precisa reunir esforços específicos para identificar as pessoas com deficiência da Ucrânia”, disse Yannis Vardakastanis, presidente do European Disability Forum (EDF), em entrevista coletiva à imprensa internacional.

Na mesma conferência, Valery Sushkevych, chefe da Assembleia Nacional das Pessoas com Deficiência da Ucrânia (Національна Асамблея людей з інвалідністю України – HAIY), alertou para a impossibilidade de defesa na guerra. “Os mais vulneráveis ​​são pessoas em cadeiras de rodas, com deficiência visual e deficiência auditiva”.

Sushkevych descreveu como “assustadoras” as tentativas de fuga de pessoas com deficiência, que duraram vários dias, em meio às multidões nas estações de trem. “Quem não consegue deixar a Ucrânia enfrenta também a dificuldade em obter medicamentos”.

Raisa Kravchenko, integrante da VGO Coalition (All-Ukrainian NGO Coalition for Persons with Intellectual Disability), contou na reunião virtual feita nesta quinta-feira, 10, que ataques aéreos da Rússia à região de Kiev mataram um jovem com paralisia cerebral. Ela permanece na Ucrânia com o filho de 37 anos, que têm transtornos neurológicos.

A International Disability Alliance (IDA) reafirmou que não há ação para resgatar a população com deficiência. E quando essas pessoas chegam aos centros de refugiados ou abrigos, dentro ou fora da Ucrânia, surgem diversos obstáculos, desde degraus a informações inacessíveis.

Os ativistas reforçaram o temor de que as 2,7 milhões de pessoas com deficiência da Ucrânia sejam mortas ou fiquem gravemente feridas durante ataques das tropas russas ou em tentativas de fuga.

Com informações da Reuters.

LEIA MAIS:

40 idosos com deficiência estão sozinhos em casa de repouso na Ucrânia

Pessoas com deficiência estão em porões na Ucrânia, sem água, comida e remédios

Ucrânia é potência paralímpica que tem população com deficiência invisível

Jornalistas resgatam alunos surdos após bombardeio a escola na Ucrânia

Mulheres com e sem deficiência na Ucrânia

Crianças com deficiências severas permanecem em hospital sob forte bombardeio na Ucrânia

Sem acessibilidade, resgates na Ucrânia não incluem pessoas com deficiência

“Tropas russas capturam pessoas com deficiência e usam como escudo humano”

“Pessoas com deficiência estão morrendo na Ucrânia sem chance de defesa”

Diretoras de dois orfanatos salvam crianças com deficiência durante bombardeios na Ucrânia

Sanções à Rússia bloqueiam recursos de instituições que cuidam de pessoas com deficiência na Ucrânia

Mulheres com deficiência fazem coquetéis molotov na Ucrânia

ONG consegue levar 35 pessoas com deficiência da Ucrânia para a Polônia

“Guerra pode dizimar a população com deficiência da Ucrânia”

“Guerra expõe antipatia da Ucrânia à população com deficiência”, diz Accessibility.com

Ator alemão lidera ação para resgatar pessoas com deficiência na Ucrânia

Pessoas com deficiência estão presas em Kiev

Guerra na Ucrânia já provoca abandono de pessoas com deficiência intelectual

“Situação das pessoas com deficiência na Ucrânia é terrível”, diz Fórum Europeu da Deficiência

ONU prevê deslocamento de 225 mil pessoas com deficiência na Ucrânia