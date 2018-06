Eu sou inédito?

Quanto mais eu vivo, mais velho eu fico?

Você sai todos os dias para ganhar dinheiro?

Essas e outras questões fazem parte da palestra ‘Não nascemos prontos’, que o filósofo, escritor, educador e professor universitário Mario Sergio Cortella apresenta na próxima terça-feira, 13, no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo. A renda total com a venda dos ingressos será revertida para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

O debate sobre perfeições é recorrente nos trabalhos do professor. Em 2015, Cortella foi questionado pelo #blogVencerLimites sobre a habitual identificação de pessoas ‘com e sem deficiência’. Na oportunidade, o blog perguntou a alguns pensadores: existe pessoa sem deficiência?

“Deficiência, na origem, significa ‘presença da falta’, isto é, ausência de alguma condição ou capacidade que deveria ou poderia estar presente em alguém’, explicou o filósofo.

“Como nenhum e nenhuma de nós é possuidor de todas as condições e capacidades, cada pessoa tem deficiências e, portanto, ninguém é ‘feito por completo’ (sentido etimológico da palavra perfeito)”, concluiu.

Ingressos para a palestra em prol da AACD estão à venda no site da associação (clique aqui).

Mestre e doutor em educação, Mario Sergio Cortella é professor-titular da PUC-SP, com docência e pesquisa na pós-graduação em Educação e no departamento de Teologia e Ciências da religião. É professor-convidado da Fundação Dom Cabral e ensinou no GVpec da FGV-SP. Foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo.

SERVIÇO

Palestra: ‘Não Nascemos Prontos’

Data: 13 de junho de 2017 (terça-feira)

Horário: 18h30 às 23h30

Local: Hotel Sheraton WTC – Sala: Chagall

Endereço: Avenida das Nações Unidas, nº 12.551 (mapa)

Convite: R$ 170,00

Informações:

(11) 5576-0811 (2ª a 6ª – 8h30 às 17h)

voluntariadoerelacoesinstitucionais@aacd.org.br