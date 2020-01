“Nenhuma tecnologia atual substitui o uso eficaz e inteligente do braille”

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“O braille é um sistema em constante evolução”, diz Regina Oliveira, membro do Conselho Mundial do Braille, integrante do Conselho Ibero-americano do Braille e coordenadora de revisão da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

“Sem dúvida, as novas tecnologias ampliaram muitíssimo os horizontes das pessoas cegas ou com baixa visão, aumentando e facilitando a impressão de textos em braille, permitindo a produção do chamado braille sem papel (lido em displays), possibilitando o acesso à internet e aperfeiçoando a cada dia o uso dos leitores de tela”, admite a especialista.

Regina destaca, no entanto, que até hoje nenhuma tecnologia substitui o uso eficaz e inteligente do Sistema Braille, em especial para as crianças e jovens cegos.

Ela cita o último parágrafo da carta dirigida a Louis Braille pelo “braillólogo” cego Pedro Zurita, em 1997.

“Prometo-te solenemente ser-te fiel, ainda que saiba que ao fim e ao cabo, seja por que caminho for, duma ou de outra forma, se alguém algum dia encontrar algo que supere o Sistema que tu propuseste ao mundo em 1825, tu, eu e todos nós nos alegraremos sobremaneira”.

Para Regina Oliveira, após quase 200 anos de sua criação, o braille permanece fundamental.

HISTÓRIA – A especialista da Fundação Dorina faz um análise da mudança provocada pelo braille.

“Para as pessoas cegas, a história só teve verdadeiramente início em 1825, quando Louis Braille desenvolveu o sistema de escrita e leitura em relevo, a partir do código criado pelo capitão Charles Barbier de la Serre para permitir a comunicação noturna entre os soldados do exército francês.

A combinação de seis pontos em relevo permitia a representação do alfabeto e dos números, da simbologia matemática, fonética e musicográfica. E adaptava-se plenamente às peculiaridades da leitura tátil, pois cada caractere podia ser percebido pela parte mais sensível do dedo indicador com apenas um toque.

Esse genial sistema natural de escrita e leitura continua atendendo às necessidades das pessoas cegas, adaptando-se à constante evolução das representações gráficas.

Durante quase dois séculos, o braille vem sendo utilizado como o meio natural de escrita e leitura das pessoas cegas, reconhecido como o instrumento mais preciso e eficaz para que os que já nasceram cegos, ou perderam a visão nos primeiros anos de vida, tenham acesso ao conhecimento e formem conceitos sobre seres, objetos, formas e realidades que a falta da visão lhes torna inacessíveis.

O braille espalhou-se pela Europa e chegou à América ainda no século XIX, mas surgiu em países da África e da Ásia na segunda metade do século XX.

A combinação de seus seis pontos permite a representação de 63 caracteres que, graças ao empenho de muitos especialistas, possibilitou que o sistema pudesse adaptar-se a todos os alfabetos, inclusive o chinês, o árabe e o guarani.

Em 1949, a Índia solicitou à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que desenvolvesse esforços no sentido de tentar a unificação do braille por grupos linguísticos.

A UNESCO aceitou o desafio e o trabalho teve início em julho de 1949, estendendo-se até dezembro de 1951. Todo o trabalho realizado durante esse período encontra-se registrado no livro ‘A Escrita Braille no Mundo’, publicado em 1953 e reeditado em 2013.

A partir da década de 1960, começaram a ser criadas comissões de braille em diferentes países. Essas comissões, formadas por pessoas que conhecem profundamente o sistema e nele reconhecem um instrumento indispensável para a independência, a autonomia e a educação das pessoas cegas, vêm trabalhando para manter as características desse sistema e adaptá-lo à rápida evolução científica e tecnológica de nosso tempo.

Em 2009, ano em que foi amplamente comemorado o bicentenário de nascimento de Louis Braille, os mais de 500 participantes de uma conferência mundial realizada em Paris recomendaram a reativação do Conselho Mundial do Braille.

Dentre as ações desenvolvidas por esse órgão, que foi recriado pela União Mundial de Cegos, cabe ressaltar a elaboração de um alfabeto fonético internacional, que está em vigor desde 2013.

Em novembro de 2009, a Organização de Cegos Espanhóis (ONCE), a Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) e a União Latino-Americana de Cegos (ULAC) criaram o Conselho Ibero-Americano do Braille, que, entre outras atividades, vem se dedicando à revisão e atualização do Código Matemático Unificado para as línguas portuguesa e espanhola.

No Brasil foi criada em 1999 a Comissão Brasileira do Braille, vinculada ao Ministério da Educação. Esse órgão foi responsável pela elaboração e difusão de importantes documentos, dentre os quais cabe destacar a grafia braille para a língua portuguesa, as normas técnicas para a produção de textos em braille e a grafia química braille para uso no Brasil”, completa Regina Oliveira.

