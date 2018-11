Neste fim de semana tem Virada Inclusiva em diversos municípios de SP.

A programação completa está na internet –

http://www.memorialdainclusao.org.br/viradainclusiva/.

É a nona edição do evento idealizado e coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) que celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12) e promove a diversidade em ruas, praças, parques, museus e teatros.

