Nestlé lança PassaTempo com alfabeto em Libras

Chega ao mercado neste mês uma edição limitada do biscoito PassaTempo Leite com ilustrações do alfabeto completo em Libras. O produto será vendido em todo o País pelo período de um ano, em pacotes com 15 unidades distribuídas de forma sortida, cada uma com a versão da letra na Língua Brasileira de Sinais.

Segundo a empresa, todo o projeto teve participação de funcionários da Nestlé com deficiência auditiva que se comunicam em Libras. “Apresentamos a ideia primeiro ao grupo de colaboradores diretamente envolvido com a língua de sinais”, diz Leandro Cervi, diretor da área de biscoitos na Nestlé. O mesmo grupo, explica o executivo, fez parte da equipe de criação da página na internet que integra o projeto, com atividades e jogos didáticos (clique aqui para acessar o hotsite).

A inclusão das ilustrações em Libras exigiu alterações e atualizações nos equipamentos da fábrica da Nestlé em Marília, no interior de SP. “Precisamos modificar vários mecanismos do processo de fabricação do produto para representar os sinais. Depois de muitos anos, não colocamos a nossas tradicionais imagens de ‘animais PassaTempo’ para trazer essa novidade”, comenta Cervi.

A Nestlé afirma que mantém uma política de inclusão de pessoas com deficiência há mais de 30 anos, para funcionários e clientes, e chama a atenção para as ações da fábrica da marca Garoto em Vila Velha (ES), onde diz ter investido em adaptações e recursos de acessibilidade, com a divulgação de informativos em Libras na TV interna da unidade e a presença constante de intérpretes para melhorar a comunicação. Em 2021, a empresa lançou um serviço de atendimento ao consumidor por vídeo em Libras.

Outra iniciativa destacada pela fabricante é um programa acessível de apoio a todos colaboradores e seus familiares, com a oferta de profissionais especializados para resolução de problemas emocionais, sociais, jurídicos e financeiros, além do investimento em ferramentas de acessibilidade nos canais de informações aos empregados e também nos websites Nestlé Com Você, Receitas Nestlé, Corporativo e Carreiras.

Outras ações – Leandro Cervi esclarece que a Nestlé recebe e avalia constantemente propostas diferentes para suas marcas, e que linhas com, por exemplo, alfabeto em braile, ou outros tipos de ilustrações que remetem às pessoas com deficiência, podem ser criadas.

“Questões de diversidade e inclusão estão na nossa pauta e vamos continuar acompanhando para tentar capitalizar oportunidades de comunicar esses valores”, completa o diretor.

O projeto do PassaTempo com o alfabeto em Libras foi idealizado pela Publicis. A marca, o design da nova embalagem e da impressão do alfabeto no biscoito foram desenvolvidos pela CBA B+G.