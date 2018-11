No palco da inclusão

Encontrar apoio ao teatro no Brasil é uma tarefa contínua e que exige perseverança. Mesmo para atores consagrados, a oferta de patrocínio tem barreiras. No que diz respeito à inclusão, esses obstáculos são ainda maiores.

É nessa realidade que atua há 16 anos a ‘Cia Teatral Olhos de Dentro – Um Exercício de Inclusão’, formando pessoas com deficiência no mundo das artes cênicas e montando espetáculos que lançam luz à inclusão, reunindo no palco atores com e sem deficiência.

“Nosso trabalho depende de ‘vaquinhas’ feitas pelos próprios participantes da companhia para montagem dos espetáculos, o que dificulta produção e divulgação. Nosso único apoio é do espaço físico, no Teatro Ruth Escobar, concedido para nossas aulas pela Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais da Cidade de São Paulo (APETESP)“, explica a psicopedagoga Nina Macin, diretora e coordenadora do grupo.

A companhia conseguiu levantar recursos para remontar sua peça mais famosa. ‘Cidade Cheia de Graça II’ terá sessões especiais em novembro e dezembro, sempre aos domingos, na Sala Miriam Muniz do Teatro Ruth Escobar, que fica Rua dos Ingleses, nº 209, na Bela Vista, em São Paulo.

A Cia Olhos de Dentro tem o prazer de convida-los para a volta desse sucesso! Cidade Cheia de Graça!!Leve e divertido, sem dúvida vocês vão amar 💝💝💝.Muito carinho e amor envolvidos.Ingressos Limitados! Publicado por Cia. Olhos de Dentro – Um Exercício de Inclusão em Segunda, 5 de novembro de 2018

Montada pela primeira vez em 2013, a peça tem linguagem despojada e divertida, e leva à cena criticas sociais e políticas. “Recebemos muitos pedidos para remontar o espetáculo. Aproveitando o atual cenário politico e social, percebemos que era a hora”, diz a diretora.

“Apesar da participação de alguns atores da primeira montagem, o processo de construção começou do zero, porque a maioria é estreante. Além disso, temos alteração no espaço, figurinos e músicas. Na verdade, podemos chamar de uma releitura. Foi um processo muito trabalhoso”, comenta Nina Macin.

Desde sua criação, a Cia Olhos de Dentro já montou 16 espetáculos, assistidos por mais de 40 mil pessoas em teatros, instituições, ongs, empresas e universidades. Tem 640 alunos formados. Muitos atuam em espetáculos profissionais, no cinema e em outros trabalhos relacionados à arte.

SERVIÇO:

Espetáculo: Cidade Cheia de Graça II

Montagem: Cia Teatral Olhos de Dentro

Datas:

– 25 de novembro

– 2, 9 e 16 de dezembro

Horário: 11hs

Ingresso: R$ 20,00

Local: Teatro Ruth Escobar – Sala Miriam Muniz

Endereço: Rua dos Ingleses, nº 209, Bela Vista, São Paulo/SP

Informações: (11) 3289-2358

http://ciateatralolhosdedentro.com.br/

