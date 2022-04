A churrasqueira Tatiana Pretona, de 32 anos, moradora do Parque do Lago, na região do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, é dona da Laje da Preta, um espaço onde serve suas especialidades e recebe clientes.

Ela também leva seus pratos a eventos externos. Há alguns dias, Tatiana decidiu expor no Instagram a recusa a um orçamento, coisa comum na vida de empreendedores, mas dessa vez com afirmações de racismo escancarado.

“Seu orçamento foi um dos melhores que recebemos, porém infelizmente não estaremos contratando seus serviços pois nosso cliente não gosta de pessoas da cor da sua pele”.

O pedido para um evento de Páscoa com 50 pessoas neste domingo, 17, foi feito em mensagem por meio do Instagram @Pretona_BBQ. Ela voltou à conversa alguns dias depois e se deparou com a resposta.

A frase deixou Tatiana anestesiada e roubou várias noites de sono, mas ela fez print da mensagem e divulgou.

“Tive retorno de várias pessoas negras que passam por isso sempre e se calam, por medo e vergonha do que os outros vão achar”, conta Tatiana em entrevista ao blog Vencer Limites.

“Em pleno século 21, nós pretos sofremos ataques e ainda temos medo de falar, medo de expor isso, É triste e doloroso”, diz Pretona, que não pretende levar o caso à polícia ou à Justiça.