Novo livro de Mauricio Benvenutti tem formato acessível inédito

“O mundo atual impulsionou a redefinição da palavra ‘carreira’ para profissionais e empresas. As estratégias que irão construir as próximas trajetórias de sucesso serão bem diferentes das usadas até aqui. Algumas pessoas constroem o seu valor profissional atrelado à placa da empresa onde trabalham. Hoje sabemos que isso é um problema. Afinal, empregos vêm e vão e profissionais que usam essa estratégia terão o seu valor de mercado reduzido quando precisarem se recolocar, pois não terão mais a marca da antiga empresa em seu sobrenome”, afirma Mauricio Benvenutti sobre seu novo livro ‘Desobedeça’, lançado pela Editora Gente.

“No livro, explico como mudei minha postura para deixar de ser o ‘Mauricio da XP’ e passar a ser o ‘Mauricio Benvenutti’. Também mostro como as empresas devem apostar numa política de valorização da reputação pessoal dos seus colaboradores e não focar apenas nas experiências profissionais. Tal conduta pode aumentar o reconhecimento, a influência e, até mesmo, as vendas de uma companhia”, diz o autor, sócio e diretor B2B da XP Investimentos por mais de oito anos.

‘Desobedeça’ chega às lojas em versão acessível inédita, o SL Book: Sign Language Book, ou Livro em Língua de Sinais, com todos os recursos na mesma página. Texto, áudio e vídeo da interpretação em Libras fazem parte do mesmo conteúdo. O formato foi desenvolvido pela startup Wise Hands.

“SL Book é a evolução do livro físico, mas sem perder a elegância das páginas, com acessibilidade para pessoas com deficiências diversas, inclusive dislexia e déficit de atenção”, explicam os criadores.

O primeiro capítulo está liberado na página slbook.shop, onde também está aberta a venda da publicação completa.

Maurício Benvenutt é sócio e membro do conselho da StartSe, empresa de educação executiva com sedes no Vale do Silício, China e Brasil. É palestrante do TEDx e autor de ‘Incansáveis’ (9ª edição) e ‘Audaz’ (5ª edição), pela Editora Gente, que fazem parte da lista dos mais vendidos do Brasil na categoria ‘Negócios’.

