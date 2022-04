Novos integrantes do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência tomam posse

Foram empossados nesta quinta-feira, 31, os selecionados para compor o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Conade) até 2025. São 36 representantes do governo federal e da sociedade civil, além dos suplentes. O colegiado é vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

A cerimônia em Brasília foi a última com participação de Damares Alves como ministra, teve a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro.

Ex-conselheiros e instituições do setor – entre elas a Associação RS Paradesporto, a Coordenação do Movimento de Pessoas com Deficiência, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Federação Brasileira de Associações com Síndrome de Down (FBASD) – afirmam que o Conade está aparelhado pelo governo federal e, dessa forma, não representa mais os interesses dessa população.

A afirmação tem base na modificação do processo de escolha dos conselheiros, de votação pata seleção. Em 2019, o governo Bolsonaro publicou o Decreto nº 10.177, que deu ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) o poder exclusivo de selecionar os integrantes.

Uma das principais preocupações é a aprovação do Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência para regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015). Elaborado com base em um relatório divulgado no ano passado pelo MMFDH, o documento recebeu muitas críticas por ter sido feito sem a participação efetiva das pessoas com deficiência.

O MMFDH rabateu a acusação e, em nota, afirmou que o processo seletivo do Conade “cumpriu com rigor todas as exigências legais para fins de promover eleições democráticas e legítimas”.

