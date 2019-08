O assunto é a sexualidade da pessoa com deficiência

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“A sexualidade está presente no ser humano desde o nascimento, manifestando-se em todas as fases da vida. Nada pode tirá-la de nós, nem a deficiência”, destaca a introdução do eBook ‘Sexualidade e Deficiência: Esse é o Assunto!’, escrito por Patricia Lorete, Dayana Beatriz e Damião Marcos, do projeto Território Deficiente.

“Todo ser humano é sexual, independentemente de sua condição física”, defendem os autores.

O livro reúne 10 textos que tratam de temas como padrão do sexo na deficiência, sexualidade reprimida, masculinidade, homossexualidade, masturbação, segurança e sexo virtual.

O eBook, em formato PDF, está à venda na página do projeto. “É um material exclusivo e pioneiro no mercado, não só pelo jeito e originalidade dos assuntos abordados, como por ser criado por três pessoas com deficiência”, diz Patricia Lorete em entrevista ao #blogVencerLimites.

“Alcança diversos públicos, ajuda pessoas com deficiência a enxergarem seu potencial sexual e amoroso. Também apoia pais, psicólogos, professores e cuidadores a entenderem a sexualidade das pessoas com algum tipo de limitação”, ressalta a escritora.

“É uma leitura para aumento da autoestima, do autoconhecimento e do encorajamento, para quebrar os paradigmas da vida sexual da pessoa com deficiência e estimular a evolução pessoal e social”, completa Patricia Lorete.

